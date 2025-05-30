«Торпедо» назначило Исакова главным тренером. При нем «Торпедо-Горький» выиграло Кубок Чемпиона России-2025

«Торпедо» назначило Алексея Исакова главным тренером.

Под его руководством «Торпедо-Горький » выиграло Кубок Чемпиона России-2025. В ближайшее время будет сформирован тренерский штаб и представлены помощники главного тренера, сообщила пресс-служба нижегородского клуба.

Ранее Исаков выигрывал бронзовые медали МХЛ с «Чайкой».

«Назначение Алексея Геннадьевича – это закономерный шаг и сильный сигнал: в нашей системе тренеры, как и игроки, получают шанс расти, развиваться и реализовывать себя на самом высоком уровне.

Исаков доказал, что способен строить результативный, атакующий и умный хоккей, объединяя молодых и опытных игроков в единый боевой коллектив.

Уверен, что с ним команда сделает шаг вперед и порадует болельщиков красивой игрой и победами», – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.