Форвард «Айлендерс» Друэн дисквалифицирован на 1 матч за удар клюшкой в голову Дьюару

Нападающий «Айлендерс» Джонатан Друэн дисквалифицирован на 1 матч.

Форвард наказан за то, что он ударил клюшкой в голову нападающему «Питтсбурга » Коннору Дьюару во время игры НХЛ в Питтсбурге 10 октября.

Инцидент произошел на 19:45 третьего периода.

В соответствии с условиями Коллективного соглашения и исходя из среднегодовой заработной платы игрока, Джонатан Друэн будет оштрафован на 20 833 доллара. Деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам.