Исаков о стиле игры «Торпедо»: «Хотим контролировать шайбу и действовать агрессивно. Но мы должны быть готовы играть и вторым номером»

Алексей Исаков заявил, что «Торпедо» будет играть агрессивно.

– Какой хоккей стоит ждать от «Торпедо» в следующем сезоне?

– Мы продолжим агрессивно действовать с шайбой. Хотим ее контролировать в зоне соперника, будем делать это за счет позиционных атак.

Но игра может по-разному складываться, поэтому мы должны быть готовы к тому, чтобы при необходимости действовать и вторым номером. Поэтому готовим команду играть как с шайбой, так и без нее.

– Ларионов с Козыревым в свое время запрещали игрокам проводить силовые приемы. Вы планируете отказываться от контактной борьбы?

– Тут все зависит от происходящего на льду. Конечно, если игровая ситуация требует, игрок должен завершать движение силовым приемом.

Когда команде нужно вернуться в оборону, особенно в меньшинстве, силовые приемы должны по минимуму проводиться, – сказал главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков.