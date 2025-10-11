Игорь Никитин: «Соркин уже тренируется в общей группе, вернется в одном из ближайших матчей. Как только он будет чувствовать, что может играть, выйдет»

Игорь Никитин сообщил, что Максим Соркин вернется в одной из ближайших игр.

В пятницу ЦСКА проиграл московскому «Динамо» со счетом 3:4 по итогам серии буллитов. Соркин пропустил матч из-за травмы.

– Когда ждать Соркина? И вам не кажется, что его возвращение сильно ждут Полтапов и Абрамов, которые вроде бы немного сникли?

– Это была бы глупость – ждать Соркина и надеяться на какое-то чудо. Это самая большая ошибка, которую можно сделать. Надо всегда сражаться за сегодняшний день.

Он уже тренируется в общей группе, вернется в одной из ближайших игр. Как только он сам будет чувствовать, что может играть, выйдет, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Следующий матч клуб проведет 12 октября дома против «Ак Барса».