«Трактор» предлагал Кравцову 50 млн рублей за сезон-2025/26 с ростом зарплаты при долгосрочном контракте (Михаил Зислис)

«Трактор» предлагал Виталию Кравцову 50 млн рублей за сезон-2025/26.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, таким было финальное предложение челябинского клуба. В нем предусматривался рост зарплаты, если бы форвард заключил долгосрочное соглашение.

Вчера Кравцов заявил , что «Трактор» хотел урезать ему оклад по сравнению с прошлым сезоном. Нападающий отклонил предложение, а позднее подписал контракт с «Ванкувером ».

В минувшем сезоне он набрал 65 (33+32) очков за 85 матчей с учетом плей-офф в составе «Трактора ».

Генменеджер «Трактора» о словах Кравцова про контракт: «Не собираюсь вдаваться в полемику. Переговоры велись с его представителями, а не с Виталием – недомолвок не было»