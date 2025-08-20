Кравцов об уходе из «Трактора»: «Мне предложили урезать зарплату по сравнению с прошлым годом. Сказал, что лучше в АХЛ сезон проведу»

Виталий Кравцов заявил, что «Трактор» хотел уменьшить ему зарплату.

Ранее 25-летний форвард перешел в «Ванкувер ». В прошлом сезоне он набрал 65 (33+32) очков за 85 матчей с учетом плей-офф в составе «Трактора».

– В сезоне со мной никто не разговаривал по поводу контракта. Да, после сезона я попросил три недели подумать над предложением из НХЛ, но нам сразу в «Тракторе » сказали, что денег может не остаться.

У меня не было завышенных требований, я вообще был готов быть пятым по контрактам среди всех, но в предложении от клуба мне урезали зарплату по сравнению с прошлым годом, учитывая бонусы.

Начались переговоры. Сразу же сказал, что такое предложение неправильное, на мой взгляд, лучше я в АХЛ сезон проведу.

– Чем все закончилось?

– Ничем. Сказали, нет денег, и я подписался с «Ванкувером».

– Но Волков говорит, что переговоры шли долго?

– За лето я ни разу ни с кем не говорил. Был звонок от Ивана Савина (генеральный директор «Трактора» – Спортс’‘), причем странный. Он попросил принять решение скорей, иначе деньги закончатся.

Это все переговоры, какие были, – сказал нападающий «Ванкувера» Виталий Кравцов .

