Генменеджер «Трактора» о словах Кравцова про контракт: «Не собираюсь вдаваться в полемику. Переговоры велись с его представителями, а не с Виталием – недомолвок не было»
Ранее форвард, перешедший в «Ванкувер», заявил, что клуб хотел уменьшить ему зарплату по новому соглашению и не вел с ним диалог.
«Не собираюсь вдаваться в полемику с Виталием Кравцовым. Свою версию о всех процессах я высказал вчера в медиа. Переговоры о новом контракте велись с его представителями, а не с самим Виталием. Это стандартная практика.
У меня нет сомнений в квалификации агентов Юрия Николаева, Александра Черных и Евгения Варламова. Они известные профессионалы своего дела, которые не имеют свойства что-то недоговаривать своим клиентам.
Мы находились в постоянном общении, что можно увидеть в их открытых высказываниях. Никаких недомолвок в прошедшие месяцы у нас не было», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
Кравцов об уходе из «Трактора»: «Мне предложили урезать зарплату по сравнению с прошлым годом. Сказал, что лучше в АХЛ сезон проведу»