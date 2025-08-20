Генменеджер «Трактора» о словах Кравцова про контракт: «Не собираюсь вдаваться в полемику. Переговоры велись с его представителями, а не с Виталием – недомолвок не было»

Генменеджер «Трактора» прокомментировал слова Виталия Кравцова о переговорах.

Ранее форвард, перешедший в «Ванкувер», заявил , что клуб хотел уменьшить ему зарплату по новому соглашению и не вел с ним диалог.

«Не собираюсь вдаваться в полемику с Виталием Кравцовым . Свою версию о всех процессах я высказал вчера в медиа. Переговоры о новом контракте велись с его представителями, а не с самим Виталием. Это стандартная практика.

У меня нет сомнений в квалификации агентов Юрия Николаева , Александра Черных и Евгения Варламова. Они известные профессионалы своего дела, которые не имеют свойства что-то недоговаривать своим клиентам.

Мы находились в постоянном общении, что можно увидеть в их открытых высказываниях. Никаких недомолвок в прошедшие месяцы у нас не было», – сказал генеральный менеджер «Трактора » Алексей Волков .

