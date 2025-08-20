Генменеджер «Трактора» о Фукале: «Ожидания Зака по зарплате не совпали с нашими возможностями. Понятен его уход на контракт жизни»

Генменеджер «Трактора» прокомментировал уход из клуба Зака Фукале.

– В межсезонье «Трактор» покинул Зак Фукале. Есть две версии, почему это произошло. Первая: он заранее решил сменить команду, и вы, зная об этом, начали искать ему замену. Вторая: финансовый вопрос, по которому с Фукале не договорились. Какая из них правдивая?

– По поводу зарплаты: Зак обсуждение этого вопроса оставил на время после сезона. Договорились, что ценообразование будет зависеть от его игры в плей-офф и в целом выступления команды.

Честно говоря, не знаю, вел ли он с кем-то переговоры. И связано ли с этим то, что в первых двух раундах у нас на последнем рубеже было, мягко говоря, не все ладно.

Как генменеджер я обязан предугадывать разные сценарии. Я допускал, что у нас может поменяться вратарь. После окончания сезона скорее клуб был инициатором расставания с Заком.

Кроме того, ожидания Зака по зарплате не совпали с нашими возможностями. Уход Фукале на контракт его жизни, в принципе, понятен.

– Известно, что «Спартак» не платит игрокам оклад больше 45 миллионов. Есть ли в «Тракторе» что-то вроде внутреннего потолка зарплат?

– Рынок очень лимитирован. Если игрок на рынке стоит 100 миллионов и он подходит нам по всем качествам, то мы будем делать все, чтобы его заполучить, – сказал генеральный менеджер «Трактора » Алексей Волков .

