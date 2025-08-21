Генцел о Малкине: «Не думаю, что его достаточно ценят. Он и Кросби – лучшие одноклубники в истории»
Джейк Генцел считает, что люди недооценивают Евгения Малкина.
Генцел выступал за «Питтсбург» с 2016 по 2024 год.
«Он невероятно талантлив, с отличными габаритами – его достижения поистине впечатляют. Не думаю, что Малкина достаточно ценят за то, насколько хорош он был всю карьеру.
Он и Кросби, пожалуй, лучшие партнеры, когда-либо игравшие в одной команде. Они оба центры, и это нечто особенное», – сказал форвард «Тампы» Джейк Генцел на Cam & Strick Podcast.
