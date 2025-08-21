Генцел о Малкине: «Не думаю, что его достаточно ценят. Он и Кросби – лучшие одноклубники в истории»

Джейк Генцел считает, что люди недооценивают Евгения Малкина.

Генцел выступал за «Питтсбург » с 2016 по 2024 год.

«Он невероятно талантлив, с отличными габаритами – его достижения поистине впечатляют. Не думаю, что Малкина достаточно ценят за то, насколько хорош он был всю карьеру.

Он и Кросби , пожалуй, лучшие партнеры, когда-либо игравшие в одной команде. Они оба центры, и это нечто особенное», – сказал форвард «Тампы» Джейк Генцел на Cam & Strick Podcast.

Овечкин, Малкин, Кросби, Дацюк, Кучеров, Макдэвид, Драйзайтль, Маккиннон, Стэмкос, Макар, Хедман, Флери – в сборной лучших игроков НХЛ первой четверти века