Федоров об Овечкине: «Восьмерку» Александра выведут из обращения, к гадалке не ходи. Он, Малкин, Кучеров и Василевский перевернули лигу, изменили сознание болельщиков»

Сергей Федоров уверен, что «Вашингтон» выведет номер Александра Овечкина.

Ранее стало известно, что «Детройт» выведет из обращения 91-й номер, под которым Федоров выступал за клуб с 1990 по 2003 год.

«К гадалке не ходи, что «восьмерку» Александра Овечкина в будущем тоже выведут из обращения.

Если говорить про действующих игроков, то Саша Овечкин, Женя Малкин, Никита Кучеров и его одноклубник по «Тампе » Андрей Василевский перевернули всю лигу, изменили сознание хоккейных болельщиков.

Они играют на столь высоком уровне стабильно, а это нелегко!» – сказал бывший нападающий «Детройта » Сергей Федоров.