Федоров об Овечкине: «Восьмерку» Александра выведут из обращения, к гадалке не ходи. Он, Малкин, Кучеров и Василевский перевернули лигу, изменили сознание болельщиков»
Сергей Федоров уверен, что «Вашингтон» выведет номер Александра Овечкина.
Ранее стало известно, что «Детройт» выведет из обращения 91-й номер, под которым Федоров выступал за клуб с 1990 по 2003 год.
«К гадалке не ходи, что «восьмерку» Александра Овечкина в будущем тоже выведут из обращения.
Если говорить про действующих игроков, то Саша Овечкин, Женя Малкин, Никита Кучеров и его одноклубник по «Тампе» Андрей Василевский перевернули всю лигу, изменили сознание хоккейных болельщиков.
Они играют на столь высоком уровне стабильно, а это нелегко!» – сказал бывший нападающий «Детройта» Сергей Федоров.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
