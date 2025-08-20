  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Каролина» назначила 33-летнего Фаста тренером по развитию игроков. В июне швед завершил карьеру, пропустив сезон-2024/25 из-за травмы шеи
1

«Каролина» назначила 33-летнего Фаста тренером по развитию игроков. В июне швед завершил карьеру, пропустив сезон-2024/25 из-за травмы шеи

Йеспер Фаст назначен тренером по развитию игроков «Каролины».

Кроме того, в штаб вошли Джон Стэниер, который займет должность координатора по видео, и Фредди Стэнли, ставший ассистентом в отделе коммуникаций.

Напомним, 33-летний Фаст завершил карьеру в июне. Шведский нападающий пропустил сезон-2024/25 из-за травмы шеи.

В НХЛ Фаст выступал за «Каролину» и «Рейнджерс». Всего он провел 703 матча в регулярных чемпионатах и набрал 248 (91+157) очков. В плей-офф в его активе 27 (14+13) баллов в 80 играх.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Каролины»
logoКаролина
logoНХЛ
logoЙеспер Фаст
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кэйн, Мэттьюс, Айкел, братья Хьюзы (Куинн, Джек и Люк), Пинто, Назар и еще 36 игроков приедут в лагерь сборной США перед ОИ-2026
10сегодня, 03:45
Никишин о Бринд′Аморе: «Строгий, требовательный, ценит дисциплину и самоотдачу. Хочу тренироваться правильно, помогать «Каролине» и не быть слабым звеном»
3вчера, 20:06
Никишин о дебюте за «Каролину»: «Изучал, как команда обороняется, атакует, но смотреть и играть – разные вещи. Своим выступлением был не очень доволен, но главное – мы победили»
вчера, 17:31
Главные новости
Семья Овечкина в стиле Minecraft отпраздновала день рождения сына Сергея. Малкин и Пелагея были среди гостей
1сегодня, 21:40Фото
Федоров о приглашении на сборы ЦСКА: «Благодарен Никитину, не ожидал. ЦСКА снова будет великим, как и всегда, работа идет»
1сегодня, 21:07
Голдобин попрощался с болельщиками «Спартака», выложив видео с сообщением о продаже своего BMW под песню «Знаешь ли ты» МакSим
1сегодня, 20:56Фото
Титов о российском хоккее: «Талантов в нашем поколении больше, чем сейчас. Мы были уличные ребята с другим менталитетом. Сейчас они потренировались и сидят в компьютерах»
1сегодня, 20:34
Оши о 894-м голе Овечкина: «Гретцки был на арене, мы решили заглянуть в ложу, поздороваться. Слышим – трибуны взорвались, мы такие: «Не может быть! Кто забил?» Не верится, что пропустили это»
3сегодня, 19:58
Пономарев о том, с кем из знаменитостей хотел бы пообщаться: «Баста. В России это артист номер один. Он прекрасный семьянин, человек с правильными взглядами»
4сегодня, 19:41
Вайсфельд про обмен Веккионе: «Плохо сказывается на имидже КХЛ. Легионеров подписывают, они ни разу на лед не вышли – их уже меняют. Надо совершенствовать регламент»
8сегодня, 19:05
Федоров о «Детройте»: «Буду рад поделиться опытом с молодежью, внести вклад в воспитание нового чемпионского поколения «Ред Уингс». Если руководство захочет»
1сегодня, 18:30
Романов об Овечкине: «Обычно шайбу принимают, нужно ее обработать. А он принял, и она уже в воротах. Бросает с одинаковой силой и точностью, предугадать – невозможно»
6сегодня, 18:12
Зубов о Федорове: «У него и Буре феноменальное хоккейное чутье, высочайший IQ. Если Сергея поставили бы в ворота, он бы и там отлично сыграл»
2сегодня, 17:48
Ко всем новостям
Последние новости
Гернат о Хартли: «Приведет «Локомотив» к успеху, надеюсь, сможем выиграть Кубок Гагарина еще раз. Состав почти весь сохранился»
159 минут назад
Зарплата Тайса Томпсона в «Барысе» – около 30 млн рублей в год (Артур Хайруллин)
сегодня, 21:22
Гернат о Радулове: «Лидер, очень важен для «Локомотива», его влияние огромно. Сурин сможет пойти по стопам Александра, надеюсь»
1сегодня, 20:12
Зубов о будущем: «Планирую дальше работать в КХЛ, никуда не собираюсь. Рассмотрю любые предложения»
сегодня, 19:18
Спунер о переходе в «Шанхай»: «Рад оказаться в Питере, год назад я летел 44 часа, сейчас – всего 21. Друзья сказали: Галлан – один из лучших тренеров, у которых ты мог бы играть»
1сегодня, 18:52
Якупов о возвращении Маклауда в «Авангард»: «Ждем, конечно. Макмафина знаем, понимаем, что он из себя представляет»
1сегодня, 18:40
Защитник «Динамо» Паталаха о Нижнекамске: «Хороший город, его недооценивают, мне кажется. В основном я был на базе, там комфортные условия, вкусное питание»
1сегодня, 18:00
«Адмирал» выменяет Леонтьева у «Нефтехимика» за тысячу рублей компенсации и подпишет Дарьина («СЭ»)
5сегодня, 17:05
Столяров вошел в штаб «Динамо» – специалистом по спортивному менеджменту
сегодня, 16:14
«Барыс» продлил договор с Муратовым на год. У форварда 3+6 и «минус 20» в 41 матче в прошлом сезоне
сегодня, 15:47