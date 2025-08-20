«Каролина» назначила 33-летнего Фаста тренером по развитию игроков. В июне швед завершил карьеру, пропустив сезон-2024/25 из-за травмы шеи

Йеспер Фаст назначен тренером по развитию игроков «Каролины».

Кроме того, в штаб вошли Джон Стэниер, который займет должность координатора по видео, и Фредди Стэнли, ставший ассистентом в отделе коммуникаций.

Напомним, 33-летний Фаст завершил карьеру в июне. Шведский нападающий пропустил сезон-2024/25 из-за травмы шеи.

В НХЛ Фаст выступал за «Каролину» и «Рейнджерс». Всего он провел 703 матча в регулярных чемпионатах и набрал 248 (91+157) очков. В плей-офф в его активе 27 (14+13) баллов в 80 играх.