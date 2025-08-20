«Каролина» назначила 33-летнего Фаста тренером по развитию игроков. В июне швед завершил карьеру, пропустив сезон-2024/25 из-за травмы шеи
Йеспер Фаст назначен тренером по развитию игроков «Каролины».
Кроме того, в штаб вошли Джон Стэниер, который займет должность координатора по видео, и Фредди Стэнли, ставший ассистентом в отделе коммуникаций.
Напомним, 33-летний Фаст завершил карьеру в июне. Шведский нападающий пропустил сезон-2024/25 из-за травмы шеи.
В НХЛ Фаст выступал за «Каролину» и «Рейнджерс». Всего он провел 703 матча в регулярных чемпионатах и набрал 248 (91+157) очков. В плей-офф в его активе 27 (14+13) баллов в 80 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Каролины»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости