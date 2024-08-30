Фаст пропустит предстоящий сезон НХЛ из-за травмы. Форвард «Каролины» перенес операцию на шее

Йеспер Фаст пропустит предстоящий сезон НХЛ из-за травмы

6 августа 32-летний нападающий перенес операцию на шее, из-за чего не ожидается его участие в сезоне-2024/25.

В прошлом сезоне Йеспер Фаст набрал 19 (6+13) очков в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ .