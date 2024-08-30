Фаст пропустит предстоящий сезон НХЛ из-за травмы. Форвард «Каролины» перенес операцию на шее
Йеспер Фаст пропустит предстоящий сезон НХЛ из-за травмы
6 августа 32-летний нападающий перенес операцию на шее, из-за чего не ожидается его участие в сезоне-2024/25.
В прошлом сезоне Йеспер Фаст набрал 19 (6+13) очков в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Каролины»
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