Никишин о дебюте за «Каролину»: «Изучал, как команда обороняется, атакует, но смотреть и играть – разные вещи. Своим выступлением был не очень доволен, но главное – мы победили»

Александр Никишин оценил свой дебют за «Каролину» в прошлом Кубке Стэнли.

23-летний защитник дебютировал за «Харрикейнс» в матче плей-офф против «Вашингтона». За 10:33 на льду Никитин нанес два броска по воротам и помог «Каролине» обыграть «Кэпиталс» со счетом 3:1.

«Конечно, я много изучал – как команда обороняется, как атакует. Но смотреть и играть – это две разные вещи. Я понимал, почему сразу не попадал в состав: ростер был укомплектован, ребята провели весь сезон, а я только приехал [из КХЛ].

Моя задача была готовиться и ждать возможности. Она появилась из-за травм и необходимости замен. Естественно, я хотел играть, а не просто тренироваться, но понимал, что так и будет.

В первый раз я вышел на раскатку как запасной, но не сыграл. Это был просто опыт. Во второй раз утром на тренировке сказали: «Пойдешь, посмотрим». А уже перед самой игрой подтвердили, что я выйду. Вот так все и случилось.

В целом матч был тяжелым. Я давно не играл, плюс эмоции – все накрыло сразу. Голова кружилась. Было тяжело, но интересно, все сражались до конца. Конечно, я нервничал.

Даже получил удаление, из-за чего переживал – не хотел подвести команду. Честно говоря, своей игрой я был не очень доволен, но главное – команда победила», – сказал защитник «Каролины» Александр Никишин .

Никишин об английском языке: «Это самое сложное. Демидов серьезно занимался, а я отнесся проще. Учился все лето, прогресс есть»