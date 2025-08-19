Никишин о Бринд′Аморе: «Строгий, требовательный, ценит дисциплину и самоотдачу. Хочу тренироваться правильно, помогать «Каролине» и не быть слабым звеном»

Александр Никишин поделился впечатлениями о работе с Родом Бринд′Амором.

«Было тяжело. У команды очень четкая система, и запомнить все сразу непросто. Но тренеры помогали – показывали видео, разбирали моменты. Базовые вещи я понял быстро, но в матчах возникают неожиданные ситуации, и нужно уметь подстраиваться.

Он строгий и требовательный. Хочет, чтобы игроки выкладывались по максимуму. Мы не так часто общались – в основном через ребят, – но видно, что он ценит дисциплину и самоотдачу.

Хочу тренироваться правильно. Первый опыт в НХЛ стал для меня уроком – я понял, над чем нужно работать. Теперь будет проще: я уже знаю ребят, тренеров, раздевалку, как проходят занятия.

С нетерпением жду сезона, но главное – подготовка. Хочу быть максимально полезным для команды и не быть слабым звеном», – сказал защитник «Каролины» Александр Никишин .