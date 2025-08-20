«Нэшвилл» подписал контракт с 5-м номером драфта Брэди Мартином на 3 года
«Нэшвилл» заключил контракт новичка с Брэди Мартином.
Генеральный менеджер «Предаторс» Барри Троц сообщил о соглашении с 18-летним форвардом сроком на 3 сезона.
Напомним, «Нэшвилл» выбрал Мартина под 5-м номером на драфте НХЛ этим летом.
В минувшем сезоне Брэди провел 57 матчей в юниорской лиге Онтарио за «Су Грейхаундс» и набрал 72 (33+39) очка при полезности «+25».
В 5 играх плей-офф добавил 4 (2+2) балла. Также Брэди стал победителем ЮЧМ-2025 в составе сборной Канады U18 – 11 (3+8) очков в 7 играх при лучшей на турнире полезности «+15».
