«Барыс» подписал контракт с Тайсом Томпсоном на год. Форвард – брат Тейджа Томпсона из «Баффало»

«Барыс» подписал контракт с Тайсом Томпсоном.

Соглашение с 26-летним нападающим рассчитано на год.

По ходу карьеры он сыграл 11 матчей в НХЛ за «Нью-Джерси», а также 225 матчей в АХЛ с учетом плей-офф.

Прошлый сезон Томпсон провел в «Бриджпорте» (фарм-клуб «Айлендерс»). На его счету 21 (8+13) очко и 102 минуты штрафа за 65 игр при полезности «минус 28».

Тайс является братом форварда «Баффало» Тейджа Томпсона , который набрал 72 (44+28) очка за 76 матчей в прошлом сезоне НХЛ.

«Барыс» может подписать контракт с Морелли из системы «Вегаса» (Metaratings)