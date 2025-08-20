«Барыс» подписал контракт с Тайсом Томпсоном на год. Форвард – брат Тейджа Томпсона из «Баффало»
«Барыс» подписал контракт с Тайсом Томпсоном.
Соглашение с 26-летним нападающим рассчитано на год.
По ходу карьеры он сыграл 11 матчей в НХЛ за «Нью-Джерси», а также 225 матчей в АХЛ с учетом плей-офф.
Прошлый сезон Томпсон провел в «Бриджпорте» (фарм-клуб «Айлендерс»). На его счету 21 (8+13) очко и 102 минуты штрафа за 65 игр при полезности «минус 28».
Тайс является братом форварда «Баффало» Тейджа Томпсона, который набрал 72 (44+28) очка за 76 матчей в прошлом сезоне НХЛ.
«Барыс» может подписать контракт с Морелли из системы «Вегаса» (Metaratings)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Барыса»
