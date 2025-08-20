  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Барыс» подписал контракт с Тайсом Томпсоном на год. Форвард – брат Тейджа Томпсона из «Баффало»
2

«Барыс» подписал контракт с Тайсом Томпсоном на год. Форвард – брат Тейджа Томпсона из «Баффало»

«Барыс» подписал контракт с Тайсом Томпсоном.

Соглашение с 26-летним нападающим рассчитано на год.

По ходу карьеры он сыграл 11 матчей в НХЛ за «Нью-Джерси», а также 225 матчей в АХЛ с учетом плей-офф.

Прошлый сезон Томпсон провел в «Бриджпорте» (фарм-клуб «Айлендерс»). На его счету 21 (8+13) очко и 102 минуты штрафа за 65 игр при полезности «минус 28».

Тайс является братом форварда «Баффало» Тейджа Томпсона, который набрал 72 (44+28) очка за 76 матчей в прошлом сезоне НХЛ.

«Барыс» может подписать контракт с Морелли из системы «Вегаса» (Metaratings)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Барыса»
logoТайс Томпсон
logoБриджпорт
logoSports – Казахстан
logoАХЛ
logoБарыс
logoКХЛ
переходы
logoБаффало
logoТейдж Томпсон
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барыс» может подписать контракт с Морелли из системы «Вегаса» (Metaratings)
2сегодня, 12:26
«Барыс» подписал контракт с Уолшем на год. У 26-летнего защитника 168 очков за 317 матчей в АХЛ
18 августа, 09:19
«Барыс» арендовал Бреуса у «Торпедо» на сезон
15 августа, 16:12
Главные новости
Федоров о выводе его номера из обращения в «Детройте»: «Дыхание перехватило, когда мне сообщили. Благодарю судьбу, что у меня была возможность учиться в школе ЦСКА»
5 минут назад
Девин Броссо: «Москва – один из самых красивых городов мира. Здесь прекрасные люди и особенная кухня. Нравится рождественский фестиваль на Красной площади»
20 минут назад
Фонбет Кубок Блинова. «Авангард» играет с «Сибирью», «Локомотив» уступил «Северстали»
1444 минуты назадLive
«Авангард» сыграет в Кубке Блинова в форме фарм-клуба из ВХЛ: «Выходим в форме ближайших соратников, чтобы подчеркнуть – здесь важен каждый»
248 минут назадФото
Генменеджер «Трактора» о словах Кравцова про контракт: «Не собираюсь вдаваться в полемику. Переговоры велись с его представителями, а не с Виталием – недомолвок не было»
сегодня, 13:03
Агент Кузнецова: «С клубами КХЛ не общаемся принципиально. Вероятность, что Евгений продолжит карьеру в НХЛ – 90%»
22сегодня, 12:54
Кравцов об уходе из «Трактора»: «Мне предложили урезать зарплату по сравнению с прошлым годом. Сказал, что лучше в АХЛ сезон проведу»
10сегодня, 12:08
Оши об Овечкине: «Его болевой порог невероятен. Получив шайбой в лицо на скамейке, он облизывает щеку и дальше следит за игрой. Большинство упали бы на пол»
2сегодня, 11:51
Игроки «Детройта» из MLB пришли на матч в свитере Федорова. Номер хоккеиста «Ред Уингс» выведут из обращения в январе
4сегодня, 11:35Фото
Пономарев об «Авангарде»: «Здесь все работает на уровне НХЛ. Моя главная задача – выиграть Кубок Гагарина»
сегодня, 11:04
Ко всем новостям
Последние новости
«Адмирал» поместил Марина в список отказов. У защитника 22 матча и 1 очко за клуб в прошлом сезоне
33 минуты назад
Сошников о 10 167 зрителей на игре «Сибири» с клубом ВХЛ: «Иностранцы удивились. Я рассчитывал на такую атмосферу, это сыграло роль при выборе команды»
сегодня, 12:43
Контрольный матч. «Спартак» победил «Торпедо»
1сегодня, 12:30
«Барыс» может подписать контракт с Морелли из системы «Вегаса» (Metaratings)
2сегодня, 12:26
Хоккеист «Динамо» Броссо о футболе: «Знаю Яшина – один из лучших вратарей в истории, легенда клуба. Нынешних футболистов «Динамо» пока назвать не могу»
3сегодня, 11:17
Бучельников о футболе: «Буду рад увидеть «Барсу» в финале ЛЧ. Хвича показал, что из России можно выбраться на топовый уровень. Роналду – пример того, как следить за здоровьем»
1сегодня, 10:37
«Амур» попрощался с Грецким: «Слава оставил яркий след в сердцах болельщиков. Желаем новых достижений и успехов в дальнейшей карьере»
сегодня, 10:24
Рыбин о Голдобине в СКА: «Ларионов раньше был его агентом, он прекрасно знает Николая. Сезон все покажет»
2сегодня, 09:54
Броссо о драке с вратарем Бердиным: «Новый опыт, но это вытекало из логики игры. Это способ помочь команде, но не то, к чему я стремлюсь»
сегодня, 09:30
Березин о реакции одноклубников на увольнение из «Лады»: «Никто не поверил – подумали, что это шутка. Обид нет, только благодарность за два сезона»
сегодня, 08:55