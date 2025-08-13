СКА подписал контракт с Грималди на два года. Форвард сборной США был лучшим бомбардиром ЧМ-2023

СКА подписал контракт с Рокко Грималди.

Соглашение между армейским клубом и 32-летним американским форвардом рассчитано на два года.

По ходу карьеры Грималди провел 214 матчей в НХЛ за «Флориду », «Колорадо » и «Нэшвилл », набрав 71 (33+38) очко.

В АХЛ на его счету 441 (196+245) очко за 524 игры с учетом плей-офф. В минувшем сезоне в активе нападающего 58 (17+41) результативных действий в 66 матчах за «Кливленд».

Грималди выступал за сборную США на чемпионате мира-2023, где отметился 14 (7+7) баллами за 10 игр, став лучшим бомбардиром турнира.

