8

СКА подписал контракт с Грималди на два года. Форвард сборной США был лучшим бомбардиром ЧМ-2023

СКА подписал контракт с Рокко Грималди.

Соглашение между армейским клубом и 32-летним американским форвардом рассчитано на два года.

По ходу карьеры Грималди провел 214 матчей в НХЛ за «Флориду», «Колорадо» и «Нэшвилл», набрав 71 (33+38) очко.

В АХЛ на его счету 441 (196+245) очко за 524 игры с учетом плей-офф. В минувшем сезоне в активе нападающего 58 (17+41) результативных действий в 66 матчах за «Кливленд».

Грималди выступал за сборную США на чемпионате мира-2023, где отметился 14 (7+7) баллами за 10 игр, став лучшим бомбардиром турнира.

СКА подписал контракт с Бландиси на 2 года. У 31-летнего форварда 321 очко в 448 матчах АХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
переходы
