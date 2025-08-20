Губерниев о шансах Овечкина войти в Зал славы до окончания карьеры: «Будем всячески желать. Его номер увековечат, это дело не за горами»

Дмитрий Губерниев считает, что номер Александра Овечкина выведут из обращения.

Вчера стало известно , что «Детройт » выведет 91-й номер, под которым играл Сергей Федоров .

– Пошли разговоры о том, кто из российских хоккеистов следующим удостоится выведения номера из обращения. Как считаете, это может быть Овечкин?

– В любом случае, для Александра это дело не за горами, когда увековечат его номер. Далеко ходить не надо.

– Может Александр стать первым хоккеистом в истории, которого введут в Зал хоккейной славы до завершения карьеры игрока?

– Конечно, да. Овечкин – суперзвезда, будем ему всячески этого желать, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .

