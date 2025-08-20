Каменский о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Здорово, он великий игрок. Политика? НХЛ к этому не относится, там уважают и ценят наших хоккеистов»
– Здорово, что номер Сергея Федорова выводят из обращения. Он великий игрок. От всей души его поздравляю и желаю ему здоровья. Он мой друг, обязательно позвоню и поздравлю его. Это все здорово.
– Здорово, что и в НХЛ продолжают отмечать российских игроков, несмотря на политическую ситуацию?
– Причем тут политическая ситуация? НХЛ к этому не относится. Наши хоккеисты продолжают там играть, в лиге их уважают и ценят.
– Следующий, кто достоин того, чтобы его номер вывели из обращения, – это Павел Дацюк?
– Это не только Дацюк, но и Овечкин, Малкин, Капризов, Панарин, Кучеров, Василевский. У нас целая группа игроков, которые выступают на ведущих ролях. Можно перечислять и перечислять. Но всему свое время, они еще играют, – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.