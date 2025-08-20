Буре о «Детройте» при Федорове: «Очень сильная команда, полно звезд – Айзерман, Коффи, Челиос. Сергей был ее большой частью, играл в «Русской пятерке»

Павел Буре считает Сергея Федорова большой частью истории «Детройта».

Ранее стало известно , что «Ред Уингс» выведут из обращения 91-й номер, под которым Федоров выступал за клуб с 1990 по 2003 год.

– Когда вы приезжали играть в Детройт, то кем был Федоров для «Детройта»?

– Там была вообще очень сильная команда, где выступали Стив Айзерман , Пол Коффи , Крис Челиос . Полно звезд! Но Сергей был всегда большой частью «Детройта ». Тем более он выступал в знаменитой «Русской пятерке».

– Какой совет вы дадите Федорову перед церемонией?

– Да он – профессионал, все знает! Его и в Зал хоккейной славы вводили. Он разберется, подготовит торжественную речь.

Хотя понятно, что это такой момент, что все волнуются. На тебя смотрит весь мир, все телевидение это показывает, – сказал член Зала хоккейной славы Павел Буре .

