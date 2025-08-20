Буре о «Детройте» при Федорове: «Очень сильная команда, полно звезд – Айзерман, Коффи, Челиос. Сергей был ее большой частью, играл в «Русской пятерке»
Ранее стало известно, что «Ред Уингс» выведут из обращения 91-й номер, под которым Федоров выступал за клуб с 1990 по 2003 год.
– Когда вы приезжали играть в Детройт, то кем был Федоров для «Детройта»?
– Там была вообще очень сильная команда, где выступали Стив Айзерман, Пол Коффи, Крис Челиос. Полно звезд! Но Сергей был всегда большой частью «Детройта». Тем более он выступал в знаменитой «Русской пятерке».
– Какой совет вы дадите Федорову перед церемонией?
– Да он – профессионал, все знает! Его и в Зал хоккейной славы вводили. Он разберется, подготовит торжественную речь.
Хотя понятно, что это такой момент, что все волнуются. На тебя смотрит весь мир, все телевидение это показывает, – сказал член Зала хоккейной славы Павел Буре.
Буре о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Наивысшая индивидуальная награда. В Америке русских считали любителями раньше, теперь увековечивают номера»