Губерниев о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Клубу наплевать на международную политику. Он бы увековечил и хоккеиста из Монголии или Индии»

Дмитрий Губерниев высказался о том, что «Детройт» выведет номер Сергея Федорова.

– Это признание заслуг, Федоров - выдающийся хоккеист, он легенда «Детройта» и всего мирового хоккея, лицо Русской пятерки. Совсем не удивлен признанию заслуг выдающегося хоккеиста и впоследствии тренера. Я этому совсем не удивлен. За Сергея можно только порадоваться, он один из самых легендарных хоккеистов НХЛ и суперзвезда.

– «Детройт» принял такое решение, несмотря на всю международную ситуацию. Насколько важно сейчас показывать миру, что спорт вне политики?

– «Детройту» наплевать на контекст международной политики, давайте скажем об этом честно. Мы можем сколько угодно радоваться и пришивать к этому решению политику. Но в данном случае речь идет только о признании заслуг Сергея Федорова исключительно в роли одного из лучших нападающих «Детройта» и НХЛ. К международной повестке это никакого отношения не имеет.

Не важно, какой национальности Сергей Федоров в данной ситуации. Если бы на его месте был хоккеист сборной Канады, Соединенных Штатов, Монголии или Индии, клуб в любом случае его бы увековечил.

Международный контекст пришивать на ровном месте смысла нет. Федоров – легенда, и «Детройт» это лишний раз подтвердил, – сказал комментатор. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
