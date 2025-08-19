Боумэн о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Прекрасная новость! Рад за Сергея, он один из самых любимых моих учеников»

Скотти Боумэн назвал Сергея Федорова одним из своих любимых учеников.

Ранее стало известно, что «Детройт» выведет из обращения 91-й номер, под которым Федоров выступал за клуб с 1990 по 2003 год.

Торжественная церемония состоится в ночь с 12 на 13 января 2026-го, когда «Ред Уингс» будут принимать «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ .

«Мне позвонил Микки Редмонд. Вы его знаете, он раньше играл за «Детройт», а теперь работает комментатором на матчах «Ред Уингс». И он мне рассказал, что «Детройт» решил вывести номер Федорова, подняв 91‑й под своды нашего дворца.

Я очень рад за Сергея . Это прекрасная новость! Могу сказать, что Федоров – один из самых любимых моих учеников», – сказал девятикратный обладатель Кубка Стэнли, бывший главный тренер «Детройта » Скотти Боумэн .