«Ак Барс» в сделке по Денисенко отдаст «Локомотиву» Пустового. У 16-летнего форварда 14 очков за 41 матч в МХЛ (Артур Хайруллин)

«Ак Барс» отдаст Андрея Пустового в обмене Григория Денисенко из «Локомотива».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее стало известно , что казанский клуб заплатит 50 млн рублей за спортивные права на 25-летнего форварда, выступавшего в Северной Америке.

В прошлом сезоне 16-летний Пустовой играл в Olimpbet МХЛ за «Ирбис ». За 41 матч нападающий набрал 14 (5+9) очков при полезности «плюс 5».