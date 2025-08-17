«Ак Барс» в сделке по Денисенко отдаст «Локомотиву» Пустового. У 16-летнего форварда 14 очков за 41 матч в МХЛ (Артур Хайруллин)
«Ак Барс» отдаст Андрея Пустового в обмене Григория Денисенко из «Локомотива».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Ранее стало известно, что казанский клуб заплатит 50 млн рублей за спортивные права на 25-летнего форварда, выступавшего в Северной Америке.
В прошлом сезоне 16-летний Пустовой играл в Olimpbet МХЛ за «Ирбис». За 41 матч нападающий набрал 14 (5+9) очков при полезности «плюс 5».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
