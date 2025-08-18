Зислис о селекции «Ак Барса»: «Клуб продолжает активно изучать иностранный рынок. В Казани считают, что необходимо усилить линию атаки»

Михаил Зислис сказал, что «Ак Барс» не закончил селекционную кампанию.

«Вслед за приобретением Григория Денисенко «Ак Барс » не успокаивается и продолжает активно изучать иностранный рынок.

В Казани считают, что команде еще необходимо усиление в атакующую линию. Почему бы и нет?

Допускаю появление нескольких интересных кандидатов в доступе. Рабочих мест на хорошие деньги осталось не очень много», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса».