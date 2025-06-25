«Ак Барс» продлил контракт с Журавлевым на 2 года. У 25-летнего защитника 0+6 и «минус 6» в 55 матчах регулярки
«Ак Барс» продлил контракт с Даниилом Журавлевым на два сезона.
Пресс-служба казанского клуба сообщает, что 25-летний защитник принял квалификационное предложение.
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ на счету Журавлева 55 матчей и 6 передач при показателе полезности «минус 6» и среднем игровом времени 16:16. В плей-офф 25-летний защитник провел 1 матч при полезности «минус 1».
Журавлев провел в лиге шесть сезонов и 289 матчей за «Ак Барс» с учетом плей-офф. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован «Авангард» и «Торпедо».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
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