«Ак Барс» продлил контракт с Журавлевым на 2 года. У 25-летнего защитника 0+6 и «минус 6» в 55 матчах регулярки

«Ак Барс» продлил контракт с Даниилом Журавлевым на два сезона.

Пресс-служба казанского клуба сообщает, что 25-летний защитник принял квалификационное предложение.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ на счету Журавлева 55 матчей и 6 передач при показателе полезности «минус 6» и среднем игровом времени 16:16. В плей-офф 25-летний защитник провел 1 матч при полезности «минус 1».

Журавлев провел в лиге шесть сезонов и 289 матчей за «Ак Барс » с учетом плей-офф. Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован «Авангард» и «Торпедо».