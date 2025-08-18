«Ак Барс» будет платить Денисенко до 80 млн рублей в год с учетом бонусов («Бизнес Online»)

«Ак Барс» будет платить Григорию Денисенко минимум 50-55 млн рублей в год.

По информации «Бизнес Online», 25-летний хоккеист будет обменян из «Локомотива » и подпишет с казанским клубом контракт на два года.

Отмечается, что в соглашении будут предусмотрены бонусы за результативность. Суммарно Денисенко сможет заработать до 80 млн рублей за сезон.

Прошлый сезон нападающий начал в фарм-клубе «Вегаса» и провел одну игру за главную команду, но был обменян в «Нэшвилл» по ходу чемпионата НХЛ.

На его счету 39 (17+22) очков за 65 игр в регулярном чемпионате АХЛ при полезности «минус 16». В плей-офф он забил один гол в восьми матчах при полезности «минус 8».

«Ак Барс» в сделке по Денисенко отдаст «Локомотиву» Пустового. У 16-летнего форварда 14 очков за 41 матч в МХЛ (Артур Хайруллин)