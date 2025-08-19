  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Генменеджер «Трактора» про обмен Веккионе: «Хоккей – циничный бизнес, сантименты не лучшее подспорье. Открылась возможность подписать игрока другого уровня»
4

Генменеджер «Трактора» про обмен Веккионе: «Хоккей – циничный бизнес, сантименты не лучшее подспорье. Открылась возможность подписать игрока другого уровня»

Генменеджер «Трактора» прокомментировал обмен Майка Веккионе.

Челябинский клуб отдал нападающего в «Барыс», чтобы подписать контракт с Джошем Ливо. Веккионе подписал контракт 30 июля, 12 августа его обменяли.

«Мне очень тяжело далось это решение. Оно не популярное. Однако его нужно было предпринять оперативно. Я пытался объяснить Майклу мотив этого поступка. Эти мотивы не были приятны, но он их принял очень достойно. Недосказанности и неприязни у нас между собой не осталось.

У меня моральная дилемма всегда присутствует. Но хоккейный клуб «Трактор» менял нанял в том числе и для того, чтобы я отделял эмоции и разум. За свою карьеру менеджера у меня есть опыт непопулярных решений.

Я ставлю себя на место игрока. Иногда восприятие выглядит шокирующе. Увы, хоккей – циничный бизнес. Сантименты играют для менеджмента не лучшее подспорье. Не хотелось так поступать с Веккионе, но для нас открылась возможность подписать игрока другого уровня.

По сравнению с «Авангардом» и Блэкером это абсолютно два разных кейса. У Блэкера был запрет на обмен, у Веккионе – нет. От Джесси отказались, а мы трудоустроили игрока. С Блэкером разорвали контракт, а мы обменяли Веккионе туда, где много иностранцев.

Расторгнуть Веккионе за опоздание на сборы? Это не наш стиль, это так не работает. Никогда не говори никогда, но такую возможность мы не рассматривали.

Если бы мы не смогли поменять Веккионе, то просто отказались бы от этого плана», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Генменеджер «Трактора» о Денисенко: «Полцарства мы не были готовы отдавать, хотя и претендовали. «Локомотив» не устроил ни один из вариантов»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
Майк Веккионе
logoАлексей Волков
logoТрактор
logoКХЛ
logoДжош Ливо
logoБарыс
бизнес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Генменеджер «Трактора» о Ткачеве: «Он сам выбирал команду, не удалось выиграть борьбу. Разин показался более подходящим тренером, видимо»
7сегодня, 10:59
Генменеджер «Трактора» о переходе Ливо: «Финансы «Салавата» – не наше дело, но мы допускали, что Джош может покинуть Уфу. Конкуренция была очень большая»
сегодня, 09:45
Генменеджер «Трактора» о Кузнецове: «Прошлым летом Женя имел на руках предложение, но выбрал другой путь. В это межсезонье мы не рассматривали возможность»
9сегодня, 08:52
Главные новости
Дементьев о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Приятно, что НХЛ не следует политическим решениям, объективно оценивает вклад спортсмена. Дацюк тоже заслужил»
6 минут назад
Плющев о «Шанхае»: «Серая лошадка» КХЛ. Вряд ли что-то покажет за сезон, в лучшем случае будет борьба за плей-офф»
18 минут назад
Исаков о Ларионове: «Величина, звезда. В «Торпедо» мне будет непросто после него, кто-то будет задавать провокационные вопросы, придется проявлять дипломатию»
28 минут назад
Фетисов о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Почему так долго принимали решение? Это один из самых выдающихся хоккеистов, в двух подряд Кубках Стэнли его весомый вклад»
455 минут назад
Артюхин о Голдобине: «СКА – идеальный вариант. Стиль Ларионова ему подходит, Николай сможет раскрыть свой потенциал, ему есть куда расти»
2сегодня, 15:55
Федоров станет 3-м россиянином, чей номер будет выведен из обращения клубом НХЛ. Буре – 1-й, Зубов – 2-й
28сегодня, 15:45
Контрольные матчи. «Лада» победила «Ак Барс», ЦСКА уступил минскому «Динамо», «Салават» всухую проиграл «Автомобилисту»
15сегодня, 15:23
Федоров о выводе его номера из обращения в «Детройте»: «Невероятно благодарен за эту огромную честь, всю жизнь буду хранить этот момент. С нетерпением жду встречи»
4сегодня, 14:31
«Детройт» выведет номер Федорова из обращения. Церемония пройдет 12 января 2026-го
56сегодня, 13:41
«Локомотив» объявил о продлении контракта с Гернатом на год
2сегодня, 13:14
Ко всем новостям
Последние новости
Магранов о Ливо: «В «Тракторе» исчезнут его провалы в плей-офф, возможно. Это замена Шабанову и Кравцову не по стилю игры, но по статусу»
42 минуты назад
«Лада» арендовала Жукова у «Металлурга» на сезон. У 20-летнего защитника 4 матча за магнитогорцев
сегодня, 16:04
Тамбиев об «Адмирале»: «Мужицкая команда – это когда игроки проявляют характер, силу воли, умеют переламывать матчи, играют до конца. Это приходит через тренировки, такая у меня философия»
сегодня, 15:26
Сапего об отставке Ротенберга из СКА: «Тренеры часто меняются в командах, это часть бизнеса. Ничего такого»
3сегодня, 15:11
Чехович получит 50 млн рублей от «Шанхая» за 2 года (Metaratings)
1сегодня, 14:57
Каменский о СКА: «Ларионов создаст сильную команду, если ему дадут время и возможности. Клуб всегда был лидером чемпионата»
сегодня, 14:46
Сапего из СКА о переезде «Шанхая» в Петербург: «На один выезд меньше. Еще и знакомая «СКА-Арена» – здорово, что снова будем там играть»
1сегодня, 14:14
Танков о переломе шейного позвонка в 2022-м: «Был колоссальный шок – полтела онемело, была невероятная боль. Я не чувствовал многие конечности»
сегодня, 13:50
Мостовой о переходе Голдобина: «Потеря для «Спартака» и приобретение для СКА. Что‑то произошло – Николай был на сборах, все было нормально»
5сегодня, 13:05
Исаков о молодежи «Торпедо»: «Силаев был в лагере «Нью-Джерси», Конюшков – в «Монреале». Ребята приезжают совершенно другими – очень заряжены, с новой целью»
сегодня, 12:40