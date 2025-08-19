Генменеджер «Трактора» про обмен Веккионе: «Хоккей – циничный бизнес, сантименты не лучшее подспорье. Открылась возможность подписать игрока другого уровня»

Генменеджер «Трактора» прокомментировал обмен Майка Веккионе.

Челябинский клуб отдал нападающего в «Барыс», чтобы подписать контракт с Джошем Ливо . Веккионе подписал контракт 30 июля, 12 августа его обменяли.

«Мне очень тяжело далось это решение. Оно не популярное. Однако его нужно было предпринять оперативно. Я пытался объяснить Майклу мотив этого поступка. Эти мотивы не были приятны, но он их принял очень достойно. Недосказанности и неприязни у нас между собой не осталось.

У меня моральная дилемма всегда присутствует. Но хоккейный клуб «Трактор » менял нанял в том числе и для того, чтобы я отделял эмоции и разум. За свою карьеру менеджера у меня есть опыт непопулярных решений.

Я ставлю себя на место игрока. Иногда восприятие выглядит шокирующе. Увы, хоккей – циничный бизнес. Сантименты играют для менеджмента не лучшее подспорье. Не хотелось так поступать с Веккионе, но для нас открылась возможность подписать игрока другого уровня.

По сравнению с «Авангардом» и Блэкером это абсолютно два разных кейса. У Блэкера был запрет на обмен, у Веккионе – нет. От Джесси отказались, а мы трудоустроили игрока. С Блэкером разорвали контракт, а мы обменяли Веккионе туда, где много иностранцев.

Расторгнуть Веккионе за опоздание на сборы? Это не наш стиль, это так не работает. Никогда не говори никогда, но такую возможность мы не рассматривали.

Если бы мы не смогли поменять Веккионе, то просто отказались бы от этого плана», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков .

