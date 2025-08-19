Генменеджер «Трактора» о Ткачеве: «Он сам выбирал команду, не удалось выиграть борьбу. Разин показался более подходящим тренером, видимо»

Генменеджер «Трактора» оценил неудачные переговоры с Владимиром Ткачевым.

В это межсезонье «Авангард» расторг соглашение с форвардом. Он перешел в «Металлург » на правах свободного агента.

«Мы сделали предложение его агенту Шуми Бабаеву . Также у меня хорошие отношения с Владимиром – мы лично попереписывались. Но предложение «Металлурга» перевесило наше.

Он сам выбирал команду, исходя из концепции игры. Видимо, Андрей Разин как главный тренер Ткачеву показался более подходящим.

Мы претендовали на него, но выиграть борьбу нам не удалось. Кроме того, сыграл фактор Кравцова – мы рассчитывали на Виталия», – сказал генеральный менеджер «Трактора » Алексей Волков.

