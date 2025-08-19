  • Спортс
Генменеджер «Трактора» о переходе Ливо: «Финансы «Салавата» – не наше дело, но мы допускали, что Джош может покинуть Уфу. Конкуренция была очень большая»

Генменеджер «Трактора» Алексей Волков оценил трансфер Джоша Ливо.

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» перешел в челябинский клуб в качестве свободного агента.

«Финансовая ситуация «Салавата» – не наше дело. Но в СМИ это широко освещалось, так что мы держали в голове подобный сценарий. Допускали, что Ливо может покинуть Уфу.

Когда были проблемы с подписанием Кравцова, мы рассматривали Джоша как одного из кандидатов в нашу команду. Как только это произошло – мы вступили в переговоры. Конкуренция за него была очень большая.

Если бы это было в мае или июне, то, скорее всего, могли взять его через обмен с действующим контрактом. Когда мы говорим об июле, а тем более – августе, то нет.

Состав на 95% уже сформирован, платежная ведомость почти заполнена. Мы не могли так долго ждать новых игроков, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

