Генменеджер «Трактора» о переходе Ливо: «Финансы «Салавата» – не наше дело, но мы допускали, что Джош может покинуть Уфу. Конкуренция была очень большая»
Бывший нападающий «Салавата Юлаева» перешел в челябинский клуб в качестве свободного агента.
«Финансовая ситуация «Салавата» – не наше дело. Но в СМИ это широко освещалось, так что мы держали в голове подобный сценарий. Допускали, что Ливо может покинуть Уфу.
Когда были проблемы с подписанием Кравцова, мы рассматривали Джоша как одного из кандидатов в нашу команду. Как только это произошло – мы вступили в переговоры. Конкуренция за него была очень большая.
Если бы это было в мае или июне, то, скорее всего, могли взять его через обмен с действующим контрактом. Когда мы говорим об июле, а тем более – августе, то нет.
Состав на 95% уже сформирован, платежная ведомость почти заполнена. Мы не могли так долго ждать новых игроков, – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.