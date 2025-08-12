«Трактор» обменял Веккионе в «Барыс» на денежную компенсацию
«Трактор» и «Барыс» совершили обмен.
Нападающий Майк Веккионе пополнит состав клуба из Астаны.
Взамен «Трактор» получит денежную компенсацию.
Напомним, Веккионе подписал контракт с клубом из Челябинска 30 июля.
В минувшем сезоне 32-летний нападающий выступал за фарм «Вашингтона» в АХЛ. Он набрал 39 (19+20) баллов в 68 матчах регулярного чемпионата за «Херши». В плей-офф на его счету 4 (3+1) очка в 8 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: группа «Трактора» во «Вконтакте»
