«Трактор» обменял Веккионе в «Барыс» на денежную компенсацию

«Трактор» и «Барыс» совершили обмен.

Нападающий Майк Веккионе пополнит состав клуба из Астаны.

Взамен «Трактор » получит денежную компенсацию.

Напомним, Веккионе подписал контракт с клубом из Челябинска 30 июля.

В минувшем сезоне 32-летний нападающий выступал за фарм «Вашингтона» в АХЛ. Он набрал 39 (19+20) баллов в 68 матчах регулярного чемпионата за «Херши». В плей-офф на его счету 4 (3+1) очка в 8 играх.