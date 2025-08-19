Генменеджер «Трактора» о Кузнецове: «Прошлым летом Женя имел на руках предложение, но выбрал другой путь. В это межсезонье мы не рассматривали возможность»
Генменеджер «Трактора» заявил, что клуб не интересуется Евгением Кузнецовым.
Сейчас 33-летний нападающий находится без профессионального контракта.
«Мне официально никто не предлагал Кузнецова. Женя прошлым летом имел на руках предложение от «Трактора», но выбрал другой путь.
В это межсезонье мы всерьез эту возможность не рассматривали. Прежде всего, по той причине, что рассчитывали по максимуму сохранить тот состав, с которым дошли до финала.
Стремились привезти новых легионеров на замену Кэмпферу, Робинсону и Фукале. У нас состав достаточно квалифицированный и без Кузнецова», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
