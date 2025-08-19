Генменеджер «Трактора» о Денисенко: «Полцарства мы не были готовы отдавать, хотя и претендовали. «Локомотив» не устроил ни один из вариантов»

Генменеджер «Трактора» заявил, что интересовался Григорием Денисенко.

Ранее появилась информация , что «Локомотив» обменяет спортивные права на 25-летнего форварда в «Ак Барс».

«Мы были заинтересованы в Грише, вели переговоры. Однако те варианты, которые мы предлагали «Локомотиву », их не устроили. Полцарства за него мы не готовы были отдавать, хотя и претендовали.

Там были разные комбинации: и молодые игроки, и взрослые, и права, и финансы. «Локомотив» ни один из вариантов не устроил», – сказал генеральный менеджер «Трактора » Алексей Волков .

