Генменеджер «Трактора» о Денисенко: «Полцарства мы не были готовы отдавать, хотя и претендовали. «Локомотив» не устроил ни один из вариантов»

Генменеджер «Трактора» заявил, что интересовался Григорием Денисенко.

Ранее появилась информация, что «Локомотив» обменяет спортивные права на 25-летнего форварда в «Ак Барс».

«Мы были заинтересованы в Грише, вели переговоры. Однако те варианты, которые мы предлагали «Локомотиву», их не устроили. Полцарства за него мы не готовы были отдавать, хотя и претендовали.

Там были разные комбинации: и молодые игроки, и взрослые, и права, и финансы. «Локомотив» ни один из вариантов не устроил», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Генменеджер «Трактора» о Ткачеве: «Он сам выбирал команду, не удалось выиграть борьбу. Разин показался более подходящим тренером, видимо»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
logoАлексей Волков
logoКХЛ
возможные переходы
logoЛокомотив
logoТрактор
logoГригорий Денисенко
