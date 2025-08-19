Мостовой о переходе Голдобина: «Потеря для «Спартака» и приобретение для СКА. Что‑то произошло – Николай был на сборах, все было нормально»

Александр Мостовой прокомментировал переход Николая Голдобина в СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга забрал форварда «Спартака» с драфта отказов. В прошлом сезоне Голдобин набрал 67 (24+43) очков за 74 матча с учетом плей-офф.

«Для «Спартака» уход Голдобина – это потеря, а для СКА – приобретение. Но Николай же был на сборах, все было нормально, но видимо что‑то произошло внутри.

Думаю, вряд ли бы «Спартак » просто так отказался бы от одного из лучших нападающих лиги», – сказал бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой .

Агент Голдобина о переходе игрока: «СКА – великий клуб, Николай едет с радостью. Ларионов хорошо его знает и будет правильно использовать на льду»