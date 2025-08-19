  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мостовой о переходе Голдобина: «Потеря для «Спартака» и приобретение для СКА. Что‑то произошло – Николай был на сборах, все было нормально»
3

Мостовой о переходе Голдобина: «Потеря для «Спартака» и приобретение для СКА. Что‑то произошло – Николай был на сборах, все было нормально»

Александр Мостовой прокомментировал переход Николая Голдобина в СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга забрал форварда «Спартака» с драфта отказов. В прошлом сезоне Голдобин набрал 67 (24+43) очков за 74 матча с учетом плей-офф.

«Для «Спартака» уход Голдобина – это потеря, а для СКА – приобретение. Но Николай же был на сборах, все было нормально, но видимо что‑то произошло внутри.

Думаю, вряд ли бы «Спартак» просто так отказался бы от одного из лучших нападающих лиги», – сказал бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой.

Агент Голдобина о переходе игрока: «СКА – великий клуб, Николай едет с радостью. Ларионов хорошо его знает и будет правильно использовать на льду»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoНиколай Голдобин
logoСпартак
logoКХЛ
logoАлександр Мостовой
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о Голдобине: «Получил от «Спартака» все, что хотел. СКА пытался приобрести его раньше, все остались при своих интересах»
сегодня, 11:57
Майоров об обмене «Спартака» и СКА после перехода Голдобина: «Жамнов считает, что компенсация очень хорошая. Талантливые парни, в будущем смогут быть даже лучше Николая»
3сегодня, 04:45
Рычков об уходе Голдобина из «Спартака»: «Ничего страшного, у клуба много талантливой молодежи. Руководству и Жамнову виднее, уверен, что решение было совместным»
вчера, 21:56
Главные новости
Федоров о выводе его номера из обращения в «Детройте»: «Невероятно благодарен за эту огромную честь, всю жизнь буду хранить этот момент. С нетерпением жду встречи»
20 минут назад
Контрольные матчи. «Лада» против «Ак Барса», ЦСКА уступил минскому «Динамо», «Салават» всухую проиграл «Автомобилисту»
1136 минут назадLive
Генменеджер «Трактора» про обмен Веккионе: «Хоккей – циничный бизнес, сантименты не лучшее подспорье. Открылась возможность подписать игрока другого уровня»
47 минут назад
«Детройт» выведет номер Федорова из обращения. Церемония пройдет 12 января 2026-го
40сегодня, 13:33
«Локомотив» объявил о продлении контракта с Гернатом на год
1сегодня, 13:14
Никишин об английском языке: «Это самое сложное. Демидов серьезно занимался, а я отнесся проще. Учился все лето, прогресс есть»
1сегодня, 12:52
Генменеджер «Трактора» о Денисенко: «Полцарства мы не были готовы отдавать, хотя и претендовали. «Локомотив» не устроил ни один из вариантов»
9сегодня, 12:28
«Шанхай» подписал контракты с Чеховичем, Душаком, Сукезе, Райли Саттером и Максом Эллисом
4сегодня, 12:17
Карпухин начнет сезон в СКА. Обмен в «Спартак» не состоялся из-за высокой зарплаты защитника («Матч ТВ»)
8сегодня, 11:40
Журова о реакции Гашека на встречу президентов России и США: «Перед Путиным расстелили красную дорожку мира. Разве Гашек против мира?»
4сегодня, 11:29
Ко всем новостям
Последние новости
Каменский о СКА: «Ларионов создаст сильную команду, если ему дадут время и возможности. Клуб всегда был лидером чемпионата»
5 минут назад
Сапего из СКА о переезде «Шанхая» в Петербург: «На один выезд меньше. Еще и знакомая «СКА-Арена» – здорово, что снова будем там играть»
37 минут назад
Танков о переломе шейного позвонка в 2022-м: «Был колоссальный шок – полтела онемело, была невероятная боль. Я не чувствовал многие конечности»
сегодня, 13:50
Исаков о молодежи «Торпедо»: «Силаев был в лагере «Нью-Джерси», Конюшков – в «Монреале». Ребята приезжают совершенно другими – очень заряжены, с новой целью»
сегодня, 12:40
Плющев о Голдобине: «Получил от «Спартака» все, что хотел. СКА пытался приобрести его раньше, все остались при своих интересах»
сегодня, 11:57
Бабенко об увольнении из ЦСКА: «Не просто так команду покинули не только тренеры, но и ряд игроков. Счет на табло, и он неудовлетворительный»
сегодня, 10:47
Джиошвили о поражениях «Динамо» от «Трактора»: «Не подходят по стилю – и все. «Лос-Анджелес» сколько лет не может пройти «Эдмонтон»
3сегодня, 10:22
Тренер Василевский о смерти Полозова: «Была онкология – он мужественно боролся, перенес операцию в прошлом году. Последний месяц работал удаленно»
2сегодня, 10:01
Исаков о стиле игры «Торпедо»: «Хотим контролировать шайбу и действовать агрессивно. Но мы должны быть готовы играть и вторым номером»
сегодня, 09:35
Долганов о ВХЛ: «Чуть ли не на собаках добирались до Китая, почти сутки ехали. Однажды в Казахстане застряла «ГАЗель» с формой, даже игры перенесли»
1сегодня, 08:54