Мостовой о переходе Голдобина: «Потеря для «Спартака» и приобретение для СКА. Что‑то произошло – Николай был на сборах, все было нормально»
Александр Мостовой прокомментировал переход Николая Голдобина в СКА.
Клуб из Санкт-Петербурга забрал форварда «Спартака» с драфта отказов. В прошлом сезоне Голдобин набрал 67 (24+43) очков за 74 матча с учетом плей-офф.
«Для «Спартака» уход Голдобина – это потеря, а для СКА – приобретение. Но Николай же был на сборах, все было нормально, но видимо что‑то произошло внутри.
Думаю, вряд ли бы «Спартак» просто так отказался бы от одного из лучших нападающих лиги», – сказал бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой.
Агент Голдобина о переходе игрока: «СКА – великий клуб, Николай едет с радостью. Ларионов хорошо его знает и будет правильно использовать на льду»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
