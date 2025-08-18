Агент Николая Голдобина заявил, что СКА – великий клуб.

Сегодня команда из Санкт-Петербурга забрала форварда «Спартака» с драфта отказов.

– Для вас неожиданно, что СКА взял Голдобина?

– Лучше у Коли спросить, как он отреагировал. Мы были готовы к любому развитию событий. Но СКА – великий клуб. Думаю, Николай едет туда с радостью, принимая новый вызов.

– Тем более Ларионов – его бывший агент по Северной Америке, ментор в хоккейном смысле.

– Конечно. Приятно приходить к людям, которых ты знаешь, под чьим присмотром ты рос. Это очень хороший плюс для дальнейшего развития Голдобина . Играть легче, когда ты знаешь требования руководителя.

– Голдобин может войти в тройку лучших бомбардиров лиги, ведь СКА – атакующая команда.

– Да, Игорь Николаевич хорошо его знает и будет правильно использовать на льду. Это было основным мотивом наших переговоров со «Спартаком ».

– Много вопросов нужно решать в плане быта, когда клиент переезжает из Москвы в Санкт‑Петербург?

– Вопросы надо решать. Завтра еду в Петербург – разберусь со всеми делами, – сказал агент игрока Сергей Исаков.

