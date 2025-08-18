Агент Голдобина о переходе игрока: «СКА – великий клуб, Николай едет с радостью. Ларионов хорошо его знает и будет правильно использовать на льду»
Сегодня команда из Санкт-Петербурга забрала форварда «Спартака» с драфта отказов.
– Для вас неожиданно, что СКА взял Голдобина?
– Лучше у Коли спросить, как он отреагировал. Мы были готовы к любому развитию событий. Но СКА – великий клуб. Думаю, Николай едет туда с радостью, принимая новый вызов.
– Тем более Ларионов – его бывший агент по Северной Америке, ментор в хоккейном смысле.
– Конечно. Приятно приходить к людям, которых ты знаешь, под чьим присмотром ты рос. Это очень хороший плюс для дальнейшего развития Голдобина. Играть легче, когда ты знаешь требования руководителя.
– Голдобин может войти в тройку лучших бомбардиров лиги, ведь СКА – атакующая команда.
– Да, Игорь Николаевич хорошо его знает и будет правильно использовать на льду. Это было основным мотивом наших переговоров со «Спартаком».
– Много вопросов нужно решать в плане быта, когда клиент переезжает из Москвы в Санкт‑Петербург?
– Вопросы надо решать. Завтра еду в Петербург – разберусь со всеми делами, – сказал агент игрока Сергей Исаков.
