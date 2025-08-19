Плющев о Голдобине: «Получил от «Спартака» все, что хотел. СКА пытался приобрести его раньше, все остались при своих интересах»

Владимир Плющев оценил переход Николая Голдобина в СКА.

Армейцы забрали бывшего форварда «Спартака » с драфта отказов.

«Насколько я понимаю, Голдобин хотел этого перехода. Вот он его получил. Видимо, он получил от «Спартака» все, что хотел. Поэтому здесь можно говорить только об одном, чего игрок хотел, того и добился.

СКА вроде бы тоже пытался приобрести его раньше. Поэтому, на мой взгляд, тут все остались при своих интересах. И добавить уже нечего.

То, как они сработаются с Ларионовым , нам покажет только сезон», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

Голдобин – игрок СКА. Ларионов был его агентом и увозил в НХЛ