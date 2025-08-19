Рычков об уходе Голдобина из «Спартака»: «Ничего страшного, у клуба много талантливой молодежи. Руководству и Жамнову виднее, уверен, что решение было совместным»

Юрий Рычков высказался об уходе Николая Голдобина из «Спартака».

СКА забрал форварда с драфта отказов, куда его ранее поместил «Спартак».

– Уход Николая Голдобина – большая потеря для «Спартака»?

– В «Спартаке» Николай, конечно, стал яркой личностью: и он сам, и зрители на трибунах получали удовольствие от его игры. Но тут, кажется, клуб дал больше игроку, чем наоборот. Возможно, Николай этого не оценил.

Ну и ничего страшного. У «Спартака» много талантливой молодежи, за будущее команды я спокоен. Всех нюансов не знаю, но, судя по информации, все упиралось в финансовые запросы игрока и в его желании играть за «Спартак».

Но тренерский штаб опытный у команды, потеря Голдобина сильно не скажется. Руководству и Алексею Жамнову виднее, уверен, что решение было совместным, – заявил бывший защитник «Спартака » Юрий Рычков.

