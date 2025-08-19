Наиль Якупов: «Для меня Буше и Хартли – тренеры № 1 в карьере. С российскими специалистами у меня не было того, что я получал от работы с Бобом и Ги»

Наиль Якупов назвал Боба Хартли и Ги Буше лучшими тренерами в своей карьере.

– За карьеру в КХЛ и НХЛ Вы много работали с североамериканскими тренерами. Их подход к хоккею отличается от видения российских наставников?

– Сто процентов. При работе с российскими тренерами у меня не было того, что я получал от работы с Бобом и Ги.

В «Авангарде » впервые столкнулся с новой для себя системой и картинкой хоккея. Для меня Буше и Хартли – тренеры № 1 в карьере.

У них есть свое видение игры, адаптация к определенным командам или моментам. Они хотят побеждать и умеют это делать, – сказал форвард «Авангарда».

