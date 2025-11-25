Ротенберг о целях: «Чтобы Россия сыграла на ЧМ, на Олимпиаде – это задача на следующий год. Общаемся на высоком политическом уровне»

Роман Ротенберг хочет, чтобы сборная России сыграла на Олимпиаде и ЧМ.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг ответил на вопрос о своих целях на ближайший год.

«Если мы делаем, то хотим делать лучшее. Поэтому в ближайший год мы хотим поставить себе цели добиться максимальных успехов и, конечно, будем делать все возможное, чтобы провести эти международные турниры и вернуть нашу сборную.

Мы работаем над этим по всем направлениям, параллельно проводим турниры, общаемся на высоком политическом уровне, чтобы наша сборная России сыграла на чемпионате мира, на Олимпиаде. И это задача на следующий год.

Но не затягиваем, начинаем работать уже прямо сейчас», – сказал Ротенберг.

