Ротенберг о целях: «Чтобы Россия сыграла на ЧМ, на Олимпиаде – это задача на следующий год. Общаемся на высоком политическом уровне»
Роман Ротенберг хочет, чтобы сборная России сыграла на Олимпиаде и ЧМ.
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг ответил на вопрос о своих целях на ближайший год.
«Если мы делаем, то хотим делать лучшее. Поэтому в ближайший год мы хотим поставить себе цели добиться максимальных успехов и, конечно, будем делать все возможное, чтобы провести эти международные турниры и вернуть нашу сборную.
Мы работаем над этим по всем направлениям, параллельно проводим турниры, общаемся на высоком политическом уровне, чтобы наша сборная России сыграла на чемпионате мира, на Олимпиаде. И это задача на следующий год.
Но не затягиваем, начинаем работать уже прямо сейчас», – сказал Ротенберг.
Ротенберг об Олимпиаде-2026: «Будем следить. Тренеры и менеджеры обязаны смотреть матчи, изучать инновации и развиваться»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал МГИМО
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости