  Роман Ротенберг: «В СССР выходил во двор, и там все играли в хоккей – нужно к этому вернуться. Чтобы оторвать детей от гаджетов, мы должны быть в медиапространстве, общаться с ними»
Роман Ротенберг: «В СССР выходил во двор, и там все играли в хоккей – нужно к этому вернуться. Чтобы оторвать детей от гаджетов, мы должны быть в медиапространстве, общаться с ними»

Роман Ротенберг высказался о популяризации хоккея.

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг высказался касательно популяризации хоккея.

– Благодаря вам российский хоккей стал более зрелищным. Организация ярких мероприятий, медийная активность, съемка документальных сериалов – что положено в основу такого достижения?

– Наша задача – популяризировать хоккей, вовлекать как можно больше людей. Сегодня мы спросили, кто катается на коньках. Где-то 50% всех студентов, кто был на лекции, уже катаются, это уже достижение, потому что мы говорим про массовость. Смысл в том, чтобы популяризировать хоккей, чтобы детишки ходили в хоккейные школы, нам нужно, чтобы на всех катках была массовость.

Я родился в СССР, помню, что выходил во двор, а там все играли в хоккей. Нам нужно к этому вернуться. Вот мы выходим во двор, и там все играют в хоккей. Мы идем на каток, на крытый каток. У нас в школе, в университете, в колледже все занимаются хоккеем. Ну, занимаются спортом, катаются. Мы говорим про любительский хоккей.

Мы не говорим, что мы каждого хотим сделать профессионалом. Мы говорим, чтобы все просто катались на коньках, была массовость, отцы, дети выходили на лед, играли, общались. Возрождаем культуру.

Поэтому очень важно об этом говорить медийно, быть везде, опять-таки, это доступ к молодежи, молодежь – это наше все, дети – наше все, это наше будущее, поэтому мы должны на их языке с ними разговаривать. Чтобы оторвать их от гаджетов, из медиапространства их забрать на каток, для этого мы должны быть в медиапространстве, с ними там общаться, – сказал Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал МГИМО
