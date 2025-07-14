Кожевников о том, что Якупов хвалит тренеров-легионеров: «Читал, смеялся. Наиль их жертва, канадцы его и «похоронили». В СССР из него получился бы один из лучших «крайков» в нашем хоккее»

Александр Кожевников высказался о том, что Наиль Якупов хвалит канадских тренеров.

- Вы критикуете иностранных тренеров, Александр Викторович, а вот Наиль Якупов на неделе их, наоборот, хвалил…

– Читал, смеялся. Канадцев рекламирует наш лучший юниор десятых годов, который там был выбран под первым номером драфта и которого эти канадские тренеры в профессиональном плане и «похоронили».

Знаете, мне нравятся интервью Якупова, веселый рассказчик. Но он – как раз жертва канадских тренеров, только пока этого не понимает. Попал бы он на времена Кулагина, Тихонова или Юрзинова – получился бы один из лучших «крайков» нашего хоккея.

А так потерял две трети своей карьеры под болтовню североамериканцев – и начал играть только сейчас, когда коснулся дна. Чтобы это понять, нужны опыт и мудрость. Не беспокойтесь, все это придет. Лучше раньше, чем позже, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Якупов о Ги Буше: «Выжимал из «Авангарда» все, что требовалось. Он никогда не лукавит, на оскорбления не переходит, если не выполняешь задания – один раз сказали, два, три – и до свидания!»

Якупов о Хартли в «Локомотиве»: «Я ему позвонил: «Боб, как? Ты же не хотел». Думал, что «Локомотив» чуть ослабеет, а тут еще одна мясорубка начинается»