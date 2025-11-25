Глава Нижегородской области о новой арене «Торпедо»: «Готова на 99%, но нужно оформить документально. Мы не должны торопиться – пусконаладка закончится в следующем году»
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что «Торпедо» переедет на новую арену в 2026 году.
«Арена практически готова, на самом деле – 99%. Идет отладка систем, установка камер. Но, к великому сожалению, достроить мало. Нужно оформить документально, чтобы получить сертификацию, разрешение КХЛ – это заключение о соответствии. В первую очередь, это Ростехнадзор, МЧС.
Мы не должны здесь авралом заниматься и торопиться. Поэтому это будет все-таки следующий год, когда закончится пусконаладка.
Мы уже этот вопрос обсуждали, были разные соображения относительно того, что были случаи переезда до плей-офф в ходе сезона, и закончилось это в плей-офф плохо.
Хоккеисты привыкают ко всему: боковое зрение, отскок от борта другой, лед все равно другой», – сказал Никитин.
Забуга о том, когда «Торпедо» переедет на новую арену: «По самым оптимистичным сценариям – сентябрь 2025 года. Работа ведется круглосуточно»