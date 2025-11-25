7

Георгиев заработает 33 млн рублей в «Спартаке» в этом сезоне («Матч ТВ»)

Александр Георгиев заработает 33 млн рублей в этом сезоне.

Голкипер Александр Георгиев заработает в «Спартаке» 33 млн рублей в этом сезоне, сообщает «Матч ТВ».

Ранее «Спартак» объявил, что подписал контракт с 29-летним голкипером на два года.

По информации телеканала, в этом сезоне вратарь заработает 33 млн рублей, в его контракте также предусмотрены бонусы.

В нынешнем сезоне Георгиев провел за «Рочестер» 2 матча в АХЛ и потерпел 2 поражения при 89,6% сэйвов. За карьеру в НХЛ на счету вратаря 323 матча с учетом плей-офф за «Рейнджерс», «Колорадо» и «Сан-Хосе», он одержал 160 побед.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
