Георгиев заработает 33 млн рублей в «Спартаке» в этом сезоне («Матч ТВ»)
Александр Георгиев заработает 33 млн рублей в этом сезоне.
Голкипер Александр Георгиев заработает в «Спартаке» 33 млн рублей в этом сезоне, сообщает «Матч ТВ».
Ранее «Спартак» объявил, что подписал контракт с 29-летним голкипером на два года.
По информации телеканала, в этом сезоне вратарь заработает 33 млн рублей, в его контракте также предусмотрены бонусы.
В нынешнем сезоне Георгиев провел за «Рочестер» 2 матча в АХЛ и потерпел 2 поражения при 89,6% сэйвов. За карьеру в НХЛ на счету вратаря 323 матча с учетом плей-офф за «Рейнджерс», «Колорадо» и «Сан-Хосе», он одержал 160 побед.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
