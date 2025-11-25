Хайруллин о СКА: «Не могу сказать, что был кризис. Играли неплохо, но не удавалось реализовать моменты. Сейчас нам сопутствует удача»
Хайруллин о СКА: не могу сказать, что был какой-то кризис.
Нападающий СКА Марат Хайруллин высказался о ситуации в клубе.
СКА с 30 очками в 27 играх занимает 8-е место в таблице Западной конференции. В последних 6 матчах команда одержала 5 побед.
– СКА вышел из кризиса?
– Не могу сказать, что был какой-то кризис. Играли неплохо, но не удавалось реализовать моменты.
Просто сейчас где-то нам сопутствует удача, – сказал Хайруллин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости