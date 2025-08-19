  • Спортс
  • Хартли о поездке на Кубок Блинова с «Локомотивом»: «Рад вернуться в Омск. Очень ценю Крылова, Дюкова, Сушинского и всех, с кем там работал. Мне дали возможность реализовать себя»
0

Хартли о поездке на Кубок Блинова с «Локомотивом»: «Рад вернуться в Омск. Очень ценю Крылова, Дюкова, Сушинского и всех, с кем там работал. Мне дали возможность реализовать себя»

Боб Хартли поделился ожиданиями от матча против «Авангарда» на Кубке Блинова.

– Вы едете в Омск на Кубок Блинова. Насколько для вас важен матч против «Авангарда» Ги Буше

– Абсолютно нет. Результат этого матча не важен на предсезонке, как и в остальных летних играх. Если бы оценивали мою статистику в предсезонных матчах – у меня бы не было такой длинной тренерской карьеры.

Лето – это возможность узнать хоккеистов. Конечно, мы хотим побеждать, это важно для игроков, но для нас важнее увидеть парней в разных ситуациях. Больше узнав и увидев, мы сможем работать над слабыми местами.

Что касается игры против канадского тренера… в лиге есть еще Бенуа Гру, Жерар Галлан. Это не дает повода относиться к ним по-другому. Для меня в хоккее не существует паспортов.

Хочу добавить, что я рад вернуться в Омск. Я там провел несколько лет, очень ценю Александра Крылова, Александра Дюкова, Максима Сушинского и всех, с кем работал. Они отлично ко мне относились, дали возможность реализовать себя.

«Авангард» дал мне серебряные, золотые медали, а также Кубок Гагарина. Буду рад увидеть город и болельщиков. Но в этом сезоне меня пригласили в «Локомотив», я представляю Ярославль – очень этому рад, – сказал главный тренер «Локомотива». 
 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
