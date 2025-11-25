Шелдон Ремпал: «С удовольствием вернулся в «Салават», во время переговоров никаких проблем не было. Хочу выиграть что-то в этом сезоне вместе с клубом»

Шелдон Ремпал высказался о возвращении в «Салават».

Нападающий Шелдон Ремпал высказался о возвращении в «Салават Юлаев » из Северной Америки.

– Шелдон, какие первые впечатления от возвращения в «Салават Юлаев»?

– Очень круто вернуться. Но сейчас весь акцент на работе. Сезон уже в самом разгаре, необходимо команде помогать. Надо, скажем так, возвращать себя в игру.

– В аэропорту вас встретило две сотни болельщиков «Салавата». Ожидали такой сюрприз? Какие были мысли, когда увидели толпу фанатов?

– Я бы сказал, что был удивлен в приятном направлении. Естественно, было очень круто, что столько болельщиков ночью прибыло. Хочу отметить, что нас фанаты поддерживают на трибунах очень классно и громко. Будем стараться для болельщиков.

– Расскажите о своем возвращении в «Салават». Как проходили переговоры с клубом?

– Такой переезд всегда дается непросто. Но я знал, куда еду и как меня любят в Уфе. Понимал, какая команда здесь собралась.

Во время переговоров никаких проблем не было. Я с удовольствием вернулся в «Салават». Но повторюсь, что решиться на возвращение было непросто, ведь есть еще и семейные моменты.

– Вы подписали контракт сроком до конца сезона. Есть ли в планах продлить соглашение на более длительный срок?

– Сейчас весь акцент на этом сезоне, поэтому так далеко вперед не забегаю. Как я уже сказал, это непростое решение. В данный момент концентрируюсь на регулярке. Хочу выиграть что-то в этом сезоне вместе с «Салаватом».

– Почему именно вариант с «Салаватом» оказался для вас приоритетным?

– Решение складывалось из нескольких составляющих. Во-первых, я прекрасно знаю тренерский штаб. У нас в прошлом сезоне была прекрасная команда. Нам чуть не хватило до самых главных матчей. Плюс отличный город и болельщики. Все это в совокупности упростило выбор, – сказал Ремпал.