Георгиев перешел в «Спартак», контракт – на 2 года

Вратарь Александр Георгиев стал новичком «Спартака ».

С 29-летним игроком подписан контракт на два года.

Напомним, 12 сентября голкипер заключил одностороннее соглашение с «Баффало », но позднее прошел через драфт отказов и был отправлен в АХЛ. Он провел за «Рочестер» 2 матча и потерпел 2 поражения при 89,6% сэйвов. 23 ноября «Сэйбрс» выставили Георгиева на безусловный драфт, чтобы расторгнуть контракт игрока.

Всего за карьеру на счету Георгиева 323 матча в НХЛ с учетом плей-офф за «Рейнджерс», «Колорадо» и «Сан-Хосе», он одержал 160 побед.