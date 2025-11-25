Георгиев перешел в «Спартак», контракт – на 2 года
Вратарь Александр Георгиев перешел в «Спартак».
С 29-летним игроком подписан контракт на два года.
Напомним, 12 сентября голкипер заключил одностороннее соглашение с «Баффало», но позднее прошел через драфт отказов и был отправлен в АХЛ. Он провел за «Рочестер» 2 матча и потерпел 2 поражения при 89,6% сэйвов. 23 ноября «Сэйбрс» выставили Георгиева на безусловный драфт, чтобы расторгнуть контракт игрока.
Всего за карьеру на счету Георгиева 323 матча в НХЛ с учетом плей-офф за «Рейнджерс», «Колорадо» и «Сан-Хосе», он одержал 160 побед.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Спартака»
