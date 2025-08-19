Монсон о недовольстве Гашека тем, как Путина встретили в США: «Он не понимает, о чем говорит. Ему стоит использовать свой авторитет великого спортсмена для продвижения хоккея»
Джефф Монсон считает, что Доминику Гашеку не стоит говорить о политике.
Ранее бывший вратарь клубов НХЛ и сборной Чехии остался недоволен тем, как президента России встретили в США. Владимир Путин посетил Аляску, где провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
«Гашек – один из величайших вратарей всех времен. Я помню, он играл за «Баффало», сборную Чехии на Олимпиадах. Он был, безусловно, одним из лучших.
Но что касается его высказываний как политика или человека, рассуждающего о мировых событиях, то ему лучше помолчать, потому что он не понимает, о чем говорит.
Ему стоит использовать свой авторитет великого спортсмена для продвижения хоккея и спорта», – сказал экс-боец MMA Джефф Монсон.
Напомним, что в 2013 году американец Монсон переехал в Россию. В 2018-м он получил российское гражданство.
