  • Фетисов о встрече Путина и Трампа: «Я был советским офицером и испытал весь хейт на себе, когда приехал играть в Америку. Только взаимодействие и разговоры сблизили отношения»
Фетисов о встрече Путина и Трампа: «Я был советским офицером и испытал весь хейт на себе, когда приехал играть в Америку. Только взаимодействие и разговоры сблизили отношения»

Вячеслав Фетисов прокомментировал встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Ранее президенты России и США провели переговоры на Аляске. После их завершения Трамп оценил встречу на «10 из 10», однако отметил, что сделки пока нет.

«Когда я приехал играть в Америку, то был советским офицером и весь этот хейт испытал на себе. И только взаимодействие, разговоры и объяснение своей позиции сблизило наши отношения.

Это наглядный пример того, что уже 36 лет советские и российские хоккеисты вместе с американскими и другими, включая европейских, играют в одной лиге и бьются за один приз. Имена наших ребят есть на самом престижном трофее в мировом хоккее – Кубке Стэнли.

Вот вам очевидная иллюстрация: если бы мы в 1989 году не поехали в НХЛ, то существовавшее тогда такое отношение к нам, может быть, продолжалось и сейчас.

Итоги встречи Путина и Трампа – это посыл всем международным структурам», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

