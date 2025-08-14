Овечкин о встрече Путина и Трампа: «Обе страны любят хоккей, надеюсь, это сработает как связующее звено»

Александр Овечкин высказался о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

9 августа в Мытищах состоялся финал турнира Ovi Cup. После мероприятия капитан «Вашингтона » ответил на вопросы журналиста CNN Фреда Плейтгена. Овечкин высказался о встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа , которая состоится 15 августа.

«Обе страны любят хоккей, так что, надеюсь, это сработает как связующее звено. Посмотрим», – сказал Овечкин.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин также высказался о встрече Путина и Трампа.

«Люди обожают хоккей и здесь, и в США. Надеюсь, встреча [президентов] пройдет хорошо и все разрешится», – заявил Малкин для Pleitgen.