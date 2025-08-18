Депутат Свищев о Гашеке: «Жалко, что от слабоумия и маразма нет лекарств. Доминик гавкает на все, что видит, его надо класть в клинику»

Дмитрий Свищев отреагировал на слова Гашека о визите президента РФ на Аляску.

Ранее экс-вратарь сборной Чехии Доминик Гашек выразил недовольство теплым приемом президента России в США: «Для Путина расстелили красную дорожку, а Трамп с улыбкой пожал ему руку. В жизни этого не забуду».

«В последние годы болезнь Гашека прогрессирует. Жалко, что на сегодняшний день от слабоумия и маразма нет лекарств. К сожалению, Доминика уже надо класть в клинику, потому что он уже гавкает на все, что видит.

Мы помним его как замечательного хоккеиста, как совершенно неудачного и несостоявшегося политика. Сейчас он становится обозленным старикашкой.

К сожалению, его болезнь налицо и мы можем только констатировать. Можно было бы исправить, но он отказывается ложиться в клинику. Поэтому комментировать его глупые высказывания по отношению к нашим спортсменам, величайшим игрокам, а также теперь к нашим политикам вплоть до президента совершенно глупо, бесполезно и бесперспективно», – заявил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев .