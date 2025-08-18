  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Депутат Свищев о Гашеке: «Жалко, что от слабоумия и маразма нет лекарств. Доминик гавкает на все, что видит, его надо класть в клинику»
5

Депутат Свищев о Гашеке: «Жалко, что от слабоумия и маразма нет лекарств. Доминик гавкает на все, что видит, его надо класть в клинику»

Дмитрий Свищев отреагировал на слова Гашека о визите президента РФ на Аляску.

Ранее экс-вратарь сборной Чехии Доминик Гашек выразил недовольство теплым приемом президента России в США: «Для Путина расстелили красную дорожку, а Трамп с улыбкой пожал ему руку. В жизни этого не забуду».

«В последние годы болезнь Гашека прогрессирует. Жалко, что на сегодняшний день от слабоумия и маразма нет лекарств. К сожалению, Доминика уже надо класть в клинику, потому что он уже гавкает на все, что видит.

Мы помним его как замечательного хоккеиста, как совершенно неудачного и несостоявшегося политика. Сейчас он становится обозленным старикашкой.

К сожалению, его болезнь налицо и мы можем только констатировать. Можно было бы исправить, но он отказывается ложиться в клинику. Поэтому комментировать его глупые высказывания по отношению к нашим спортсменам, величайшим игрокам, а также теперь к нашим политикам вплоть до президента совершенно глупо, бесполезно и бесперспективно», – заявил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
logoДоминик Гашек
logoДмитрий Свищев
logoВладимир Путин
logoДональд Трамп
Политика
logoКХЛ
Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Баландин об извинениях Пулккинена за игру в КХЛ: «О прошлом жалеют слабые. Гашек играл с российскими хоккеистами, теперь его высказывания выглядят некрасиво»
16 августа, 09:23
Депутат Журова: «Главный враг российского спорта – Украина, они всем пишут жалобы, устраивают протесты. Наверняка это проплачено Западом»
10811 августа, 14:41
Дацюк удивился, что ему не «пихали» после первого поражения в НХЛ: «Я думал: «Ну кто-то же должен что-то сказать». В ответ: «Все, забудь, у нас еще 73 игры». Это переросло в хороший урок»
36 августа, 10:50
Главные новости
Майоров об уходе Голдобина из «Спартака»: «Жамнов не дурак, он тонко все чувствует. Николай – одиозная фигура, работает на чистых шайбах. В НХЛ такого быть не может»
211 минут назад
Камил Гаджиев: «Не предлагаю избавиться от легионеров, но наш хоккей может и без них. Плевать на них вообще, ну Ливо и Ливо, и что?»
1554 минуты назад
Борис Майоров: «Голдобин не та личность, чтобы про него говорить. Он не заслуживает внимания»
9сегодня, 17:25
Генменеджер «Трактора»: «Ливо – машина по созданию голевых моментов, идеальный наконечник для любой атаки. Уверены, он впишет свое имя в славную историю клуба»
3сегодня, 17:18
Ливо и «Трактор» подписали контракт на год. Канадец стал лучшим бомбардиром, снайпером и MVP регулярки-2024/25
12сегодня, 17:06
Ларионов после 5:2 с «Динамо» СПб: «Пока только штрихи той игры, которую мы хотим видеть. Ребята отыграли неплохо, будет гораздо лучше»
сегодня, 16:57
СКА выиграл 1-й матч под руководством Ларионова. Сын тренера сделал передачу в предсезонной игре с «Динамо» СПб
3сегодня, 16:49
Боб Хартли: «У Радулова много эмоций, я люблю это. Я сам очень эмоциональный, ведь хоккей – не для людей, которые постоянно спят. Рад поработать с ним»
1сегодня, 16:35
Контрольные матчи. «Салават» проиграл «Автомобилисту», СКА обыграл «Динамо» Санкт-Петербург, «Локомотив» победил «Торпедо»
10сегодня, 16:29
Ливо поприветствовал фанатов «Трактора»: «Привет, Челябинск. Я рад присоединиться к команде»
3сегодня, 16:17
Ко всем новостям
Последние новости
Козлов о молодежи «Салавата»: «Хотим увидеть их потенциал. Смотрим, кто испугался, а кто нет, кто выдерживает единоборства и ритм игры. Объем работы большой»
18 минут назад
Ларионов-младший о 5:2 с «Динамо» СПб: «С каждым периодом действовали лучше и лучше, старались демонстрировать наш хоккей. Будем добавлять, игра будет становиться более красивой»
141 минуту назад
Филлипс о СКА: «Потрясающая инфраструктура, организация находится на высшем уровне. У нас хороший состав, с этой группой игроков можно достигать большого успеха»
1сегодня, 17:57
Хартли о «Локомотиве»: «Люблю агрессивный и атакующий хоккей, игру первым номером. У нас хороший состав, есть отличные ветераны и лучший вратарский тандем. Будем стараться выиграть каждый матч»
3сегодня, 17:49
Артюхин о Ливо: «Суперусиление. «Трактор» будет одним из претендентов на Кубок Гагарина на Востоке, будет конкурировать с «Авангардом» и «Металлургом»
1сегодня, 17:38
Сафин покинул «Трактор». Контракт расторгнут по соглашению сторон
2сегодня, 15:56
Артюхин о Голдобине в СКА: «Отличное усиление. Формат игры, который пропагандирует Ларионов, подходит Николаю»
сегодня, 15:14
«Коламбус» подписал контракт с Фашингом на год. У форварда 43 матча за «Айлендерс» в прошлом сезоне
сегодня, 14:40
Гендиректор «Динамо» Минск: «Точечно усилимся в ближайшее время. Действуем по ситуации, стараемся найти подходящих хоккеистов»
сегодня, 13:44
Майкл Руссо о «Флориде»: «Зито – потрясающий генменеджер. Раньше во «Флориду» никто не хотел ехать, а сейчас все хотят играть там»
сегодня, 13:22